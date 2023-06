Usa: Casa Bianca rinvia evento per il Mese dell’orgoglio Lgbt a causa della scarsa qualità dell’aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha rinviato a sabato prossimo l’evento inizialmente organizzato oggi pomeriggio per celebrare il Mese dell’orgoglio Lgbt. In una nota, la presidenza Usa ha spiegato che la decisione è stata presa alla luce del deterioramento della qualità dell’aria a Washington, dovuto alla densa coltre di fumo arrivata nel Nord-Est degli Stati Uniti a causa di centinaia di incendi nelle foreste del Canada orientale. L’indice della qualità dell’aria nella capitale ha raggiunto i 249 punti, rientrando nella seconda fascia più alta per quanto riguarda i rischi alla salute derivanti dall’inquinamento e dalla presenza di polveri sottili nell’aria. Le autorità hanno invitato i residenti a limitare al massimo le attività all’aperto, utilizzando comunque le mascherine. (Was)