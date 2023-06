Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 13, Palazzo Civico, sala Colonne: l'assessore Tresso interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'evento musicale benefico "Music for life" organizzato dalla Fondazione Ricerca MolinetteOre 14:30, Palazzo Civico,sala Capigruppo: riunione della Conferenza dei capigruppoOre 16, piazza Valdo Fusi: l'assessora Pentenero partecipa all'iniziativa 'StaySafe in the City: disegna, scrivi e colora la Sicurezza per Te con ISMEL'. Bambini, ragazzi e adulti sono invitati per contribuire con un disegno, un testo o una parola alla creazione di un grande allestimento creativo e colorato per raccontare cosa i torinesi pensano della sicurezzaOre 18, Cartiera, Via Fossano 8: l'assessore Rosatelli porta i saluti all'incontro/dibattito sul tema della ProssimitàOre 18:30, Sala del Mercato Centrale, piazza della Repubblica: l'assessora Purchia partecipa alla presentazione del libro di Vincenza Castria "La Rivelazione della politica". (Rpi)