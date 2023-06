Colombia: chiusura terzo ciclo colloqui governo-Eln rimandata a domani, attesa per annuncio cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia e il gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno rimandato di un giorno la chiusura del terzo ciclo di colloqui di pace, in programma oggi. “La cerimonia di chiusura sarà domani, venerdì 9 giugno. Le delegazioni continuano a lavorare sui documenti e sui protocolli necessari per giungere alla firma degli accordi e affinché questi possano essere annunciati”, recita un comunicato congiunto. Il riferimento è al difficile negoziato per giungere a un accordo sul cessate il fuoco bilaterale, che secondo fonti vicine ai colloqui riprese dalla stampa locale dovrebbe essere annunciato alla fine di questo terzo ciclo di negoziati, in corso a Cuba. (segue) (Mec)