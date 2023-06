Colombia: chiusura terzo ciclo colloqui governo-Eln rimandata a domani, attesa per annuncio cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, si trova da oggi all'Avana, Cuba, per chiudere il terzo ciclo di negoziati con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln). "Domani vado a Cuba, per firmare un documento che può significare l'inizio senza possibili marce indietro di un'epoca di pace in questo Paese", ha detto Petro ieri nel corso di una manifestazione organizzata da suoi simpatizzanti. L'attesa, ha fatto eco il ministro della Difesa, Ivan Velasquez, è che si possa firmare l'accordo per il "cessate il fuoco". L'esercito "ha prodotto alcune osservazioni che speriamo possano essere accolte", ha detto Velasquez. Il terzo ciclo di colloqui si era aperto a inizio maggio ed era stato messo in pausa dai paramilitari, in protesta per dichiarazioni del capo dello Stato definite "altalenanti", e per questo inaffidabili per il proseguimento del negoziato. Il "cessate il fuoco" è, per il presidente Petro, il primo e necessario passo per approdare alla "pace totale" con tutte le formazioni armate del Paese, obiettivo cruciale del primo governo di sinistra nella storia della Colombia. La firma potrebbe arrivare dopo alcuni incidenti di percorso nella comunicazione.