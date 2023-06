Colombia: chiusura terzo ciclo colloqui governo-Eln rimandata a domani, attesa per annuncio cessate il fuoco (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà maggio, a fronte della difficoltà di arrivare a un'intesa in tempi rapidi, Petro aveva proposto alla controparte di varare un cessate il fuoco almeno in alcune regioni del Paese. "Che smettano di uccidere, smettiamo di uccidere e mettiamo prima di tutto l'esistenza tranquilla della cittadinanza. Che sia una fine delle ostilità per la cittadinanza colombiana", ha detto Petro nel corso di una trasferta nella regione meridionale di Narino. Petro aveva in questo senso chiesto ai combattenti, riuniti a Cuba per portare avanti le trattative, di scegliere "una regione concreta" su cui iniziare ad applicare l'accordo, "mettendo limiti chiari per la non aggressione. Da lì con il tempo, man mano che impariamo a conoscere questa situazione, lo estendiamo al territorio nazionale". Una strategia per iniziare a dare "fiducia alla società colombiana, che è disillusa da anni e decenni di discorsi sulla pace, ma non di fatti", ha aggiunto. (segue) (Mec)