Ue: Barelli (FI), parole Weber testimoniano solida alleanza Ppe con FI

21 luglio 2021

- "La presenza del presidente del gruppo Ppe, Manfred Weber, a fianco di Forza Italia nelle giornate di lavoro del gruppo europeo del Partito popolare europeo a Roma, è un segnale chiaro dell'imprescindibile legame che unisce il nostro partito e il Ppe. Nel solco indicato dal presidente Silvio Berlusconi, il grande lavoro del vicepremier, ministro degli e Esteri e coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, va nella direzione di un progetto politico preciso che vede Forza Italia sempre più protagonista nelle dinamiche europee e il centrodestra italiano - che si è già distinto per le sue pratiche di buon governo - come possibile guida in Europa. Le parole del presidente del gruppo Ppe, Manfred Weber, testimoniano, dunque, una solida alleanza che parte dai contenuti e si iscrive in quella cornice di valori liberali, europeisti, riformisti di cui Forza Italia è instancabile paladina". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.(Com)