Italia-Usa: ambasciatrice Zappia inaugura una nuova mostra su Antonio Canova a Washington

- L’ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha inaugurato oggi a Washington la nuova mostra “Canova: sketching in clay”, presentata alla National Gallery of Art in occasione del 200mo anniversario della morte dello scultore e pittore veneto Antonio Canova. Nel suo intervento di apertura, l’ambasciatrice ha affermato che “le straordinarie mostre della gallerie sui capolavori italiani, e il loro costante successo di pubblico, rappresentano grandi opportunità per rafforzare il legame tra i nostri due Paesi, promuovendo l'incomparabile patrimonio artistico italiano, che vede in Canova una delle sue espressioni più alte e più conosciute anche qui negli Stati Uniti". La mostra sarà aperta al pubblico da domenica 11 giugno fino a lunedì 9 ottobre di quest’anno, ed è la prima esposizione in 50 anni interamente dedicata ai modelli in argilla dell'artista. Più di trenta modelli in terracotta, sette gessi e quattro statue in marmo presentano un'immagine completamente diversa della tecnica dell'artista rispetto ai suoi prodotti finiti. A cura di C. D. Dickerson, curatore dell'arte europea e statunitense della galleria, ed Emerson Bowyer, curatore per la pittura e la scultura d'Europa presso l’Istituto artistico di Chicago, la mostra è stata organizzata sotto il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Antonio Canova del ministero della Cultura. L'ambasciata ha inoltre contribuito alla realizzazione di un documentario, il quale verrà proiettato nell'ambito della mostra. (Was)