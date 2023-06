Migranti: Tajani, risposte pronte e mirate insieme ai partner europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al problema della crescita consistente del fenomeno migratorio verso l’Europa dobbiamo dare pronte risposte come Popolari e come cristiani. Il nostro approccio fino ad oggi si è mosso dalle origini del fenomeno, e il gruppo si è sempre distinto per aver proposto una politica dal volto umano”. Il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani anticipa così i temi della seconda giornata di studio degli europarlamentari del Partito popolare europeo (Ppe) in calendario domani a Roma, che inizierà con la messa nella Basilica di San Pietro presieduta da monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione delle conferenze episcopali della comunità europea (Comece). A seguire ci sarà un dibattito sulle migrazioni al quale parteciperanno il capogruppo del Ppe Manfred Weber, il capo dell’unità di crisi della Farnesina Nicola Minasi, il consigliere per la sicurezza del ministero degli Esteri Alessio Nardi e lo stesso ministro Tajani. Chiuderà la mattinata il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio consiglio della cultura. “Il problema dei migranti è una delle più grosse criticità del nostro tempo per questo serve un’azione dell’Europa coordinata e decisa”, ha sottolineato il vicepremier, aggiungendo che “i nostri parlamentari hanno saputo in questi anni trovare coesione e unità per confermare che l’Unione europea è in grado di accogliere e di assicurare, attraverso politiche mirate, un futuro a tutti coloro che lasciano la loro terra a causa di guerre o di carestie. Ma dobbiamo fare ancora di più. E lo dobbiamo fare insieme”. (Res)