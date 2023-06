© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni “è sempre dalla parte delle donne con determinazione e forza". Lo ha dichiarato Elisabetta Gardini, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia al tg2. "Nuovo pacchetto di norme per contrastare la violenza contro le donne e i femminicidi. Introdotte, tra le altre misure, l'arresto in flagranza differita e l'inasprimento delle pene per lo stalking e per chi è recidivo”, ha sottolineato. (Rin)