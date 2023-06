Usa: Louisiana, nuova legge chiederà ai minori il consenso dei genitori per creare profili online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea statale della Louisiana ha approvato una proposta di legge in base alla quale i minori di 18 anni residenti nello Stato dovranno chiedere il permesso dei genitori per creare profili personali in rete, anche per quanto riguarda i social network e i giochi online. Il testo deve essere ancora firmato dal governatore democratico John Bel Edwards per entrare ufficialmente in vigore. La proposta, approvata all’unanimità da entrambe le camere dell’Assemblea statale, consentirà anche alle autorità di sospendere i profili online creati da minori prima dell’entrata in vigore della nuova legge. In caso di approvazione da parte del governatore, la misura sarà applicabile a partire dall’agosto del prossimo anno. (Was)