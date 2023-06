Migranti: Rampelli (Fd'I), necessario intervento Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Piantedosi "rileva tutti i limiti delle missioni europee sulla lotta al traffico degli esseri umani. Qui non si parla più di migrazioni seppur di massa ma di una vera e propria branca dell’economia criminale che vede in questo settore giri di miliardi, di risorse strumentali, equiparabili al Pil di uno Stato. Ci troviamo a fronteggiare una guerra sferrata dai trafficanti di esseri umani e dalla criminalità organizzata che non possiamo affrontare con il fioretto del diritto europeo, dei tempi geologici delle istituzioni europee. È arrivato il momento che l’Unione europea seguendo le pragmatiche indicazioni, tutt’altro che ideologiche, del presidente Meloni, affronti con responsabilità questo dramma e che la stessa Onu compia una lettura efficace dei flussi migratori distinguendo una volta per tutte i casi che necessitano della protezione internazionale dall’ormai potentissimo e fiorente mercato che si è sviluppato per volontà della malavita, contribuendo a stroncarlo”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. (Rin)