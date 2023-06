© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un progetto editoriale che già oggi pone Nova ai vertici del settore informativo, grazie a una diversificazione di prodotti e di piattaforme di grande qualità" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale dellaLombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora allo Sport Martina Riva partecipa alla conferenza stampa di presentazione della settima edizione del Premio Costruiamo il Futuro. Partecipano il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi, la direttrice di Corriere Buone Notizie Elisabetta Soglio, l'Amministratore Delegato di Dils Giuseppe Amitrano, il presidente di CSI Milano Massimo Achini e il direttore della Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi don Stefano Guidi.Palazzo Marino, Sala “Franco Brigida”, Piazza Scala, 2 (ore 11)L'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi interviene alla presentazione del nuovo ciclo di smaltimento, recupero e riciclo dei cartoni per bevande e alimenti realizzato grazie alla collaborazione tra A2A, Amsa, Comieco e Tetra Pak. Intervengono Marcello Milani, Amministratore Delegato di Amsa, Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe.Palazzo Marino, Sala “Franco Brigida”, Piazza Scala, 2 (ore 12:30)Conferenza stampa con i rappresentanti delle Ong russa Memorial e Ucraina Center for Civil Liberties, premiate con il Nobel per "l'impegno per i diritti e contro gli abusi di potere" appresentate da Elena Zemkova, direttore esecutivo di Memorial Russia, Andrea Gullotta, Presidente Memorial Italia e Mykhailo Savva, membro del board del Center for Civil Liberties di Kiev. Intervengono la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e la vicepresidente della commissione Esteri della Camera, Lia Quartapelle,Palazzo Marino, sala Brigida, Piazza Scala, 2 (ore 17)REGIONEL'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipa alla conferenza stampa sul tema “Bertani Trasporti Spa: gli investimenti nell'area di Valdaro tra logistica integrata e sostenibilità”. Intervengono, tra gli altri, Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova, Mattia Palazzi, sindaco di Mantova, Sergio Bertani, presidente CdA “Bertani Trasporti Spa”, Gabriele Negrini, responsabile servizio opere del Sistema Portuale - Navigazione Provincia di Mantova.Casa del Mantegna, sala conferenze, via Acerbi 47, Mantova (ore 11)Nell'ambito della visita del presidente del presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev a Milano, il presidente Attilio Fontana, partecipa al “Business Forum” presso il Four Seasons Hotel, via Gesù, 6 (ore 12) e alla visita ai padiglioni di Fiera Milano (Rho) per la rassegna ITMA 2023. (ore 15:30)Gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione), partecipano all'inaugurazione del tratto di lungolago di Como che va da Sant'Agostino a piazza Cavour.piazza Cavour, Como (ore 13)Gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) visitano l'azienda Dimmidisì.Azienda Dimmidisì, via Artigianale, 49 – Manerbio/BS (ore 13)Gli assessori regionali Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) intervengono all'inaugurazione della nuova piazza Petazzi di Sesto San Giovanni (Mi).piazza don Luigi Petazzi Sesto San Giovanni/MI (ore 21)VARIETavola rotonda, organizzata da Algebris Investments, "Sistema bancario italiano ed europeo: sfide ed opportunità". Partecipa, tra gli altri, Andrea Enria, presidente consiglio di sorveglianza della Bce.Palazzo Serbelloni, Corso Venezia, 16 (ore 10:30)Discorso al Mercato del Presidente della Consob, Paolo Savona.Palazzo Mezzanotte, Piazza affari, 1 (ore 11)Conferenza "La sfida delle città sostenibili tra rigenerazione e transizione" organizzata all'interno del Programma Global Cities.Palazzo Clerici, via Clerici, 5 (ore 11)(Rem)