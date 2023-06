Pnrr: Fontana, opportuna collaborazione fattiva con Corte dei Conti per evitare errori - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Sarebbe opportuno "che ci fosse una fattiva collaborazione" tra istituzioni e Corte dei Conti "per risolvere dei dubbi, delle questioni sulle quali la pubblica amministrazione non sa bene cosa fare. Sarebbe opportuno una collaborazione preventiva per evitare che si possano commettere in buona fede degli errori. Non è un richiamo a nessuno, ma una richiesta". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del convegno "Pnrr, il controllo: Motore del rilancio del Paese", in corso all'università Cattolica di Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)