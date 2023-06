Camera: Fontana, vaglio ammissibilità emendamenti sia rigoroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’incontro con i presidenti delle commissioni permanenti di Montecitorio, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dopo aver delineato i numerosi fattori che tratteggiano un contesto complesso in ordine all’esame di legge di conversione dei decreti legge, ha sottolineato la necessità di un ricorso puntuale e rigoroso del vaglio di ammissibilità degli emendamenti presentanti durante l’iter di conversione. E' quanto si apprende al termine della riunione. Al riguardo, il presidente Fontana ha sottolineato nello specifico che la prerogativa dei deputati di presentare proposte emendative rappresenta una prerogativa che occorre preservare, ma sempre comunque nel rispetto delle regole stringenti, vigenti in particolare alla Camera dei deputati, che assistono il procedimento di conversione dei decreti. Con ciò - sempre secondo quanto si apprende - rispondendo a un preciso richiamo del capo dello Stato, e nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia. (Rin)