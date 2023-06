Cile: inflazione maggio all'8,7 per cento su anno, secondo mese consecutivo di calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo in Cile ha registrato a maggio una variazione mensile dello 0,1 per cento. Su anno la variazione è stata dell’8,7 per cento, in calo rispetto al 9,9 per cento di aprile. Tra i settori che hanno registrato aumenti dei prezzi ci sono ristoranti e alberghi (0,8 per cento), attrezzature e manutenzione della casa (0,7 per cento). In calo invece il prezzo del trasporto (-1,0 per cento). (Abu)