Brasile: 20 per cento giovani tra 15 e 29 anni non studia né lavora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 49 milioni di brasiliani dai 15 ai 29 anni, il 20 per cento non studia né lavora. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge), secondo cui circa il 18,3 per cento dei 51 milioni di giovani tra i 14 e i 29 anni non ha completato la scuola superiore, o perché ha abbandonato o perché non l'ha mai frequentata. La principale giustificazione per l'abbandono scolastico (nel 40,2 per cento dei casi), è stata la necessità di lavorare. (Brb)