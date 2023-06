Libia: premier Dabaiba a "Nova", "in Italia governo forte, da Meloni approccio serio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dell’Italia, Giorgia Meloni, si sta “seriamente occupando dei problemi della Libia”. Lo afferma il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in un’intervista concessa in esclusiva ad “Agenzia Nova” durante la visita a Roma. “Francamente, questo governo dell’Italia si sta occupando maggiormente dei problemi della Libia. Ho apprezzato molto la visita della presidente Meloni a gennaio, che ha scelto la Libia come sua prima o seconda visita all’estero, e che sia venuta con una grande delegazione per discutere di questioni molti importanti. Abbiamo la percezione che il primo ministro dell’Italia sia molto seria per quanto riguarda i problemi della Libia: lei si occupa della questione da vicino”, afferma Dabaiba, da ieri in missione ufficiale in Italia alla guida di una numerosa delegazione ministeriale. “Ecco perché ho voluto restituire la visita con una grande squadra: vogliamo concludere quello che abbiamo iniziato e continuare la cooperazione tra Italia e Libia”, aggiunge il premier dell’esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite. “Consideriamo l’Italia come una porta per l’Europa. Molte importanti questioni ci riguardano come l’immigrazione, il settore petrolifero e l’economia. Per noi è molto importante vedere un governo in Italia che agisca in modo seria e ottenga risultati concreti”, afferma ancora Dabaiba. (segue) (Res)