Libia: premier Dabaiba a "Nova", "in Italia governo forte, da Meloni approccio serio" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dabaiba sottolinea come negli ultimi dodici anni, la Libia sia stata “fuori dai binari” della stabilità, ma ora il “treno” è tornato in pista e “alla guida c’è il popolo libico”. “Per 12 anni questo treno chiamato Libia è stato fuori dai binari. In molti hanno cercato di mettere le mani su questo treno per il proprio tornaconto. Noi abbiamo messo il treno sui binari della stabilità e ora vogliamo guidarlo verso un grande futuro, perché la Libia ha un futuro radioso davanti a sé”, afferma il capo dell’esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite. (segue) (Res)