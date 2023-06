Libia: premier Dabaiba a "Nova", "in Italia governo forte, da Meloni approccio serio" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando di questione energetica, il premier precisa che la Libia ha ancora “tantissimo gas non scoperto” e si è prefissata come obiettivo quello di rifornire i mercati in Italia e in Europa. “Abbiamo così tanto gas non scoperto. Vogliamo rifornire l’Italia e l’Europa con il nostro gas. È un mercato molto limitato, con poco spazio per tutti. Vogliamo usare tutte le nostre capacità e ogni nostro partner per produrre questo gas e inviarlo in Europa. Con l’Italia, nostro vicino, condividiamo delle infrastrutture e possiamo sviluppare ancora più petrolio e gas”, ha detto Dabaiba, riferendosi al gasdotto GreenStream che collega i giacimenti libici al terminal gasiero di Gela, in Sicilia. “Stiamo tentato di superare i problemi degli ultimi dieci anni e di lavorare insieme. Questo è il nostro obiettivo”, aggiunge il premier del governo riconosciuto dalle Nazioni Unite. (segue) (Res)