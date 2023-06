Libia: premier Dabaiba a "Nova", "in Italia governo forte, da Meloni approccio serio" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo, grande accordo per lo sfruttamento di giacimenti di gas e petrolio in Libia sarà firmato il prossimo mese di luglio. “In Libia ci sono grandi risorse di gas e petrolio. Abbiamo già firmato un accordo per aumentare la produzione di gas onshore e offshore. Insieme ad Eni e altri Paesi abbiamo grandi progetti in cantiere. Ieri è stato firmato un memorandum, ma il prossimo mese firmeremo un grande accordo insieme ad altri Paesi e altre grandi compagnie”, afferma Dabaiba. Eni ha firmato ieri un memorandum d’intesa allo scopo di studiare e identificare con la Libia opportunità di riduzione delle emissioni di gas serra e di sviluppo di energia sostenibile nel Paese. “Di quali compagnie parlo? E’ un consorzio, la cosa importante è che sarà guidato da Eni ma tutti sono invitati a partecipare”, aggiunge Dabaiba, senza fornire ulteriori dettagli. (segue) (Res)