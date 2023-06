Libia: premier Dabaiba a "Nova", "in Italia governo forte, da Meloni approccio serio" (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier aggiunge che la Libia sta portando avanti un “grande progetto” per esportare energia pulita in Europa tramite l’Italia. “Siamo in procinto di avviare un grande progetto solare con l’obiettivo di esportare elettricità in Europa attraverso l’Italia. E’ un progetto libico che si avvale dell’aiuto di una grande compagnia internazionale energetica e delle banche”, spiega Dabiaba, riferendosi probabilmente agli impianti solari da 500 megawatt che dovrebbe costruire la francese TotalEnergies. Il capo del governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite ha parlato anche di un “elettrodotto” sottomarino con una “grande capacità” per convogliare in Europa l’energia solare catturata dagli impianti in Libia. (segue) (Res)