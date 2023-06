Libia: premier Dabaiba a "Nova", "in Italia governo forte, da Meloni approccio serio" (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dabaiba sottolinea, inoltre, come la Libia abbia rafforzato la sua rete Internet grazie all’accordo firmato ieri a Roma per il progetto BlueMed, il cavo sottomarino in fibra ottica che collegherà l'Italia con la Francia, la Grecia e vari Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Telecom Sparkle e la Libya postal telecommunication and technology holding company ("Lptic") hanno firmato ieri un protocollo d’intesa per la realizzazione di una nuova infrastruttura che colleghi diverse città della Libia alla Sicilia. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", è prevista, in particolare, l’estensione di quattro collegamenti in Libia: due in Tripolitania e due in Cirenaica, rispettivamente a Tripoli, Misurata per l'ovest; Bengasi e Derna per l'est. “Non è un’idea, ma è un progetto esecutivo firmato da due grandi compagnie internazionali per avere un cavo Internet sicuro, che si connetterà alla nostra rete e che, dalla Libia, potrà estendersi ad altri Paesi in Africa”, afferma Dabaiba. “La poca distanza tra Italia e Libia ci consente di avere una bassa latenza e un Internet sicuro”, aggiunge il premier. (segue) (Res)