Libia: premier Dabaiba a "Nova", "in Italia governo forte, da Meloni approccio serio" (11)

- Quanto al dossier politico, Dabaiba afferma che il suo governo ha come obiettivo quello di porre fine al lungo periodo di transizione, ma è prima necessario avere una legge costituzionale “bilanciata, giusta e che includa tutti i libici senza esclusioni”. “Molte persone stanno cercando di trovare altre strade per estendere il periodo di transizione, mentre noi diciamo: andiamo alle elezioni”, riferisce Dabiaba. “Le elezioni richiedono però una legge costituzionale e questo non è un lavoro del governo. Inoltre, le elezioni in sé sono di competenza dell’Alta commissione elettorale (Hnec). Il nostro lavoro è molto chiaro e ha due finalità: sostenere la Hnec; garantire la sicurezza degli elettori e del processo elettorale. La polizia del ministero dell’Interno controlla tutta la Libia adesso. Non abbiamo alcun problema nel controllare e assicurare le urne elettorali”, afferma Dabiaba. “Abbiamo invece due problemi con la legge costituzionale e nella road map per le elezioni. Questa legge dovrebbe essere bilanciata, giusta e designata per tutti i libici senza esclusione. Se questa legge venisse approvata oggi, domani ci sarebbero le elezioni”, afferma Dabaiba. (segue) (Res)