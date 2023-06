Libia: premier Dabaiba a "Nova", "in Italia governo forte, da Meloni approccio serio" (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recentemente, il Comitato per la preparazione delle leggi elettorali 6+6, formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti e membri del Consiglio di Stato, ha annunciato di aver raggiunto un’intesa sulle elezioni parlamentari e presidenziali, benché non sia stato firmato ancora alcun documento scritto. Lo stesso Comitato ha annunciato che, per consentire il voto, è necessario insediare un nuovo governo di transizione. “Chi cerca invece di porre la questione di nuovo governo va contro la volontà del popolo libico di andare alle elezioni e di raggiungere la stabilità”, commenta da parte sua Dabaiba. (Res)