Serbia: nominato nuovo Consiglio sorveglianza Ente energia, tre membri su sette sono norvegesi

- La ministra dell'Energia serba e rappresentante del governo nell'assemblea degli azionisti dell'Ente statale dell'energia serbo (Eps), Dubravka Djedovic, ha presentato oggi i nuovi membri del Consiglio di sorveglianza dello stesso ente. Tre su sette sono norvegesi. Lo riporta la stampa locale. "L'Eps è un pilastro della stabilità energetica della Serbia e deve essere un pilastro della sicurezza nazionale serba. Vogliamo cooperare con la Norvegia ed è per questo che abbiamo tre membri norvegesi su sette nel Consiglio", ha dichiarato nell'occasione Djedovic. Come ha ancora precisato, gli esperti norvegesi sono stati impegnati in questi ultimi tempi nella supervisione dell’operato e delle attività finanziarie di Eps, oltre che nel miglioramento della gestione del rischio. "Sono orgogliosa dell'elezione dei membri e sono loro grata perché hanno accettato di far parte della trasformazione di Eps", ha affermato Djedovic. "La nostra decisione strategica è quella di lavorare con la Norvegia, ecco perché tre membri su sette vengono dai loro sistemi energetici. Abbiamo esaminato il modello operativo in Norvegia, dove le società energetiche sono di proprietà statale con una gestione professionale, sono giganti, forniscono energia da fonti rinnovabili, ma anche gas per buona parte dell'Europa", ha sottolineato il ministro. (segue) (Seb)