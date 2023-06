Serbia: nominato nuovo Consiglio sorveglianza Ente energia, tre membri su sette sono norvegesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Djedovic ha quindi ribadito che "lo Stato, come il governo ha ripetuto più volte, resta il proprietario dell'Eps". Lo scorso ottobre il governo serbo, secondo indiscrezioni rilanciate allora dai media, aveva firmato un accordo con la società norvegese Rystad energy per dei servizi di consulenza nel settore energetico. Tra le altre cose, sempre secondo le voci di stampa, la società proponeva una riforma del settore con l'ingresso di capitali privati in Eps, nonché un accordo di concessione. I nuovi membri del Consiglio di sorveglianza Eps sono Oluf Ulseth, Per Sanderud, Hilde Bakken, Dejan Ostojic, Vladan Zivanovic, Igor Petkovic e Miodrag Rankovic. (Seb)