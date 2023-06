Pnrr: Bandecchi (Ap) a governo, dica a italiani vero stato dell’arte attuazione fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "riferisca agli italiani sullo stato dell’arte sull’attuazione e sull’utilizzo fondi del Pnrr". Lo afferma il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, in un appello all'esecutivo Meloni, a seguito delle tante indiscrezioni trapelate su presunti e irrimediabili ritardi in merito all’attuazione del Piano. "Sono giorni che sulla stampa si rincorrono voci su seri problemi di gestione dei progetti e quindi sulla possibilità di utilizzare pienamente le risorse che sono state messe a disposizione dall’Ue - continua Bandecchi -. Abbiamo più volte ascoltato generiche rassicurazioni dal governo, ma il dubbio cominciamo a sorgere: c’è davvero il rischio che si perda una parte importante di questi fondi?". Per Bandecchi, si tratta di una possibilità inaccettabile: per questo chiede al governo quali siano le strategie ed i tempi per raggiungere tutti gli obiettivi e utilizzare tutti i soldi disponibili. "Ogni progetto perso è un’occasione irripetibile di crescita sprecata, le cui conseguenze saranno pesanti sul breve, medio e lungo termine. Chiediamo al governo di rispettare tutti gli impegni presi con la Ue - conclude Bandecchi -, sia sulle riforme da attuare immediatamente sia sui tempi previsti per mettere a terra le risorse". (Rin)