Brasile: nel 2022 il tasso di analfabetismo è stato del 5,6 per cento

- Il tasso di analfabetismo in Brasile è stato nel 2022 del 5,6 per cento, in calo rispetto al 6,1 per cento rispetto al 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). La regione nordest registra il tasso più alto del Paese: 11,7 per cento, dove si concentra il 55,3 per cento degli analfabeti brasiliani, pari a 5,3 milioni di persone. Il 54,2 per cento ha più di 60 anni. Il sud-est registra il più basso tasso di analfabetismo: 2,9 per cento. In totale nel Paese, 9,6 milioni di persone (su una popolazione di 113 milioni di abitanti) hanno dichiarato di non saper leggere e scrivere. I tassi di analfabetismo più elevati sono stati registrati negli stati di Piauí (14,8 per cento), Alagoas (14,4) e Paraiba (13,6). I più contenuti nel Distretto federale (1,9 per cento), Rio de Janeiro (2,1) e San Paolo e Santa Catarina (2,2). (segue) (Brb)