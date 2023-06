Brasile: nel 2022 il tasso di analfabetismo è stato del 5,6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le persone afro discendenti 15 anni in su, il 7,4 per cento è analfabeta, più del doppio del tasso registrato tra i bianchi (3,4 per cento). Nella fascia di età superiore a 60 anni il tasso di analfabetismo dei bianchi è del 9,3 per cento, mentre il tasso in questa fascia di età per gli afro discendenti è del 23,3 per cento. "L'analfabetismo continua a diminuire, ma mantiene una caratteristica strutturale: più la popolazione è anziana, maggiore è la percentuale di analfabeti. Ciò indica che le generazioni più giovani hanno un maggiore accesso all'istruzione e sono alfabetizzate fin da bambini, mentre rimane un contingente di analfabeti, formato principalmente da persone anziane che non hanno avuto accesso all'alfabetizzazione nell'infanzia/adolescenza e rimangono analfabeti nella vita adulta", si legge nella nota dell'Ibge. (Brb)