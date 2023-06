Serbia-Italia: presentata a Belgrado edizione dell'Italian Football camp 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, è intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione dell'Italian football camp 2023, alla presenza di Arrigo Sacchi, ospite dell'edizione 2023. Lo ha riferito un comunicato dell'ambasciata. L'iniziativa, realizzata dalla World camp international di Marco Schembri insieme a Banca Intesa e Generali Assicurazioni, offre a 120 bambine e bambini serbi che vivono in condizioni di disagio l'opportunità unica di giocare insieme ad allenatori italiani. L'evento, inoltre, ha consentito di presentare alla stampa la mostra dedicata a Paolo Rossi e Sinisa Mihajlovic. L'esposizione, promossa dall'ambasciata, in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Belgrado e con la World camp international, aprirà il 5 luglio prossimo presso il Museo delle arti applicate di Belgrado. "Lo sport, in tutte le sue discipline, rappresenta uno straordinario legame tra Italia e Serbia. Puntiamo molto sulla diplomazia sportiva come strumento per rafforzare le nostre relazioni bilaterali e come elemento di identità nazionale, di promozione turistica ed internazionalizzazione economica", ha dichiarato l'ambasciatore Gori. "La mostra che dedicheremo a Paolo Rossi e Sinisa Mihajlovic", ha aggiunto Gori, "celebrerà due grandi campioni, amati dai tifosi e dal pubblico in Italia e in Serbia". (Seb)