Migranti: Piantedosi, su testo Patto fatti passi avanti, ma chiediamo altre modifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Patto sulla migrazione e l'asilo, l'Italia chiede altre modifiche. A dirlo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del suo intervento nella sessione pubblica serale del Consiglio Affari interni a Lussemburgo. Nelle sue dichiarazioni, il ministro italiano ha ringraziato gli omologhi europei per i passi avanti fatti nei negoziati rispetto alle richieste italiane, negoziati su cui però "permane una insufficiente distinzione per quanto riguarda i criteri di connessione che in qualche modo escludono la definizione dei paesi sicuri". Avevamo proposto, ha continuato Piantedosi, "delle specificazioni, che ritenevamo ragionevoli, rispetto alla possibilità" di attuare "iniziative di dimensione esterne e quindi di proiettarci anche al di fuori dei confini dell'Unione europea", pur nel rispetto rispetto "di quelli che sono i diritti fondamentali" e "del diritto internazionale". L'Italia, ha confermato Piantedosi, non ha mai pensato "che si possa gestire il fenomeno migratorio con accordi con Paesi esterni all'Unione europea che potessero presentare problemi di rispetto delle basilari regole del diritto internazionale". Permane, però, "un'affermazione di un principio di connessione che escluderebbe, e quindi limiterebbe fortemente, ogni azione in questo senso, sul quale noi manteniamo ferma la proposta di trovare qualche formula che sia più vicina a quelle che erano le ipotesi di mediazione che l'Italia aveva proposto". Un punto dirimente secondo la posizione espressa dall'Italia, che pone difficoltà nell'approvazione del Patto, senza "una formula ulteriore di compromesso nella direzione che avevamo proposto", ha concluso il ministro dell'Interno. (Beb)