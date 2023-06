Germania: droni sospetti in volo sulle installazioni delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano in Germania i voli di droni sospetti sulle installazioni delle Forze armate (Bundeswehr), alimentando la preoccupazione per attività di spionaggio militare. Come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, gli ultimi episodi riguardano il centro di addestramento di Altengrabow, in Sassonia-Anhalt, sorvolato da diversi velivoli a pilotaggio remoto nel corso dell'anno. Secondo quanto comunicato dal Comando territoriale della Bundeswehr (Terrfuekdobw), “gli avvistamenti di droni sono avvenuti in buona parte di notte”. Per motivi di sicurezza militare, ha evidenziato il Terrfuekdobw, non è possibile divulgare ulteriori dettagli. Sulla vicenda è in corso un'indagine a cui collaborano Bundeswehr, le forze dell'ordine della Sassonia-Anhalt, la Polizia federale (Bpol) l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) e il Servizio federale di controspionaggio militare (Mad). Dal 2022, soprattutto da quando la Germania ha iniziato a fornire aiuti militari all'Ucraina invasa dalla Russia, diverse installazioni della Bundeswehr sono state sorvolate da droni. In particolare, si tratta di caserme e campi di addestramento dove viene svolta la formazione dei militari ucraini. Velivoli a pilotaggio remoto sono stati avvistati anche presso la sede di Bonn del ministero della Difesa tedesco. È stata quindi predisposta la difesa delle installazioni militari in Germania con i dispositivi anti-drone Hp-47. Tale sistema lancia segnali di interferenza che interrompono le comunicazioni tra il velivolo e il suo operatore, forzando l'atterraggio e impedendo la registrazione di immagini. Gli Hp-47 sono prodotti dall'azienda tedesca H.P. Marketing & Consulting Wuest. (Geb)