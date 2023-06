Migranti: Bueno, Italia non deve essere lasciata sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia non può né deve essere lasciata sola nell’accogliere e aiutare chi viene per fuggire da guerra e carestia". Lo afferma, in una nota la già parlamentare Renata Bueno, ora presidente dell’Associazione per la cittadinanza. "Sul tema dei migranti - aggiunge - ci sarebbe davvero molto da dire e trovo interessante l’intervista fatta oggi dal 'Corriere della sera' al cancelliere tedesco Olaf Scholz in merito". Per Bueno, è "indubbio che ci sia un numero elevato di migranti che sbarcano nel Paese e il nostro dovere è quello di proteggerli. Ma, detto questo, sarebbe opportuno fare un ragionamento diverso e porsi una domanda: è utile che queste persone arrivino in Italia e stiano in questi centri di accoglienza senza poi registrarli, dare loro lavoro? Se non facciamo questo, se non si fa un programma, il rischio di non avere in mano la situazione è altissimo e non possiamo permettercelo". (Rin)