Decreto Siccità: Semenzato (Nn), così il governo cambia rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo visto i danni provocati prima dalla siccità e poi dall'alluvione; siamo un Paese in continua emergenza. Il cambiamento climatico è in atto. Certo l'Italia da sola non può invertire la rotta con le sue politiche di decarbonizzazione, ma possiamo e dobbiamo fare la nostra parte attraverso una corretta gestione dei nostri territori. Anche la politica deve cambiare rotta: serve un approccio meno orientato all'emergenza e più focalizzato sulla prevenzione del rischio e la programmazione. Il provvedimento su cui oggi votiamo la fiducia mira a creare un sistema di governance più efficiente, con una cabina di regia sotto la presidenza del Consiglio e un commissario straordinario che avrà il compito di fare una ricognizione e una rimodulazione delle risorse per individuare le opere infrastrutturali più urgenti". Lo ha detto, in Aula alla Camera, nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto Siccità la deputata di Noi moderati, Martina Semenzato. "Il Pnrr già prevede lo stanziamento di 4,4 miliardi di euro per le infrastrutture idriche, di cui 2 miliardi per nuove opere e 900 milioni per la riparazione delle opere esistenti, la digitalizzazione e il monitoraggio integrato delle reti volto diminuire le perdite d'acqua, oggi in media al 42 per cento - ha continuato la parlamentare -. Altri 800 milioni sono destinati al potenziamento e all'ammodernamento dei sistemi di irrigazione, e 600 milioni per le acque reflue depurate. Ci sono infine norme volte a favorire la realizzazione e la manutenzione degli invasi e la realizzazione di impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare. Voglio ricordare un problema che riguarda l'area di Rovigo: la risalita del cuneo salino, arrivato addirittura a quasi 30 chilometri dalla linea di costa nell'area del delta del Po. I fiumi non riescono a contrastare la salita del mare che interrompe le irrigazioni e contamina le falde. I terreni non possono essere poi coltivati per ter anni. E a essere danneggiati sono anche gli allevatori di cozze, molluschi e ostriche, con perdite di fatturato fino al 30 per cento. Per anni i governi hanno sottovalutato il problema - ha concluso Semenzato -, ma è ormai evidente che è giunto il momento di intervenire, con coraggio e determinazione". (Rin)