Germania: azienda microchip di proprietà cinese esclusa da finanziamenti pubblici

- Il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha escluso Nexperia, azienda olandese che produce microchip ed è di proprietà del gruppo per la tecnologia cinese Wingtech, dal programma di finanziamenti pubblici destinato al settore dei semiconduttori. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che i sussidi erano originariamente destinati a 32 progetti, tra cui la fabbrica di Nexperia ad Amburgo. Ora, le iniziative che riceveranno le sovvenzioni sono 31, essendo stata cancellato l'impianto della società controllata da Wingtech che, come nota “Handelsblatt”, è “legata allo Stato cinese”. Dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco Nexperia non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito alla sua esclusione dai finanziamenti pubblici. Il dicastero sta cercando di far sì che sia la stessa azienda a ritirare la propria domanda per i sussidi. A ogni modo, la società potrebbe presentare ricorso contro la decisione che la priva delle sovvenzioni. Questa scelta sarebbe stata assunta dallo stesso ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. L'esponente dei Verdi è un deciso sostenitore di una politica più dura nei confronti della Cina, volta a evitare dipendenze unilaterali della Germania da tale Paese. (segue) (Geb)