Germania: azienda microchip di proprietà cinese esclusa da finanziamenti pubblici (2)

- Con quattro miliardi di euro di finanziamenti pubblici, stanziati al 70 per cento dal governo federale e al 30 per cento dai Laender, la Germania intende sostenere il proprio settore dei microchip. I sussidi sono diretti a grandi aziende di fama internazionale, fornitori e start-up in undici Stati tedeschi. Con questa iniziativa, la a Germania intende anche protegger gli interessi strategici dell’Ue. “Questa è una risposta alla concorrenza globale”, ha affermato Habeck, aggiungendo che l’obiettivo è evitare una forte dipendenza nel settore, in particolare dalla Cina. Per il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, “stiamo creando una grande sovranità strategica”. (segue) (Geb)