Germania: azienda microchip di proprietà cinese esclusa da finanziamenti pubblici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nexperia è stata esclusa dal programma perché l'esecutivo federale da tempo temeva che, con i finanziamenti pubblici, la società avrebbe potuto accelerare il deflusso di competenze e conoscenze dalla Germania alla Cina, facilitandone l'avanzata nel mercato globale dei microchip. Nel dicembre del 2021, l'allora ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco aveva inserito Nexperia nell'elenco degli importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei). A tali iniziative la Germania ha destinato i quattro miliardi di euro, il cui stanziamento è stato oggi autorizzato dalla Commissione dell'Ue. Nexperia è nata nel 2017, quando Wingtech ha acquistato Nxp, impresa dei Paesi Bassi. Secondo la società di analisi dati olandese Datenna, nel 2021, quasi il 30 per cento delle azioni di Wingtech era di proprietà di investitori statali cinesi o legati al governo di Pechino. Questi collegamenti portano anche alla Commissione per la vigilanza e la gestione del patrimonio demaniale del Consiglio di Stato cinese, che controlla circa 95 aziende pubbliche. Nexperia ha respinto le accuse di interferenza dalla Cina, sostenendo che le società statali “agiscono come azionisti passivi e non controllano Wingtech”. A ogni modo, nel novembre del 2022, il governo del Regno Unito ha vietato l'acquisizione della fabbrica di microchip di Newport, la più grande del Paese, da parte di Nexperia. L'esecutivo di Londra ha motivato la decisione affermando che l'operazione costituiva “un rischio per la sicurezza nazionale”. (Geb)