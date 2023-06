Migranti: premier Dabaiba a “Nova”, fenomeno va oltre le nostre capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno dei flussi migratori illegali dall’Africa verso l’Europa “va oltre le capacità” della Libia. Lo afferma il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in un’intervista concessa in esclusiva ad “Agenzia Nova” durante la visita a Roma. “La Libia soffre prima e più di tutti per le migrazioni illegali. Quanto accaduto negli ultimi dieci anni ha creato fragilità nella gestione dei grandi movimenti migratori dal sud. Il contrasto all’immigrazione è per noi una questione nazionale, prima di essere una questione internazionale. I migranti illegali hanno creato molti degli altri problemi nella società libica e nel Paese a livello di sicurezza, come il traffico di droga e il contrabbando di petrolio che diventa carburante. È diventato complicato per noi ricevere e gestire queste persone che hanno fame e che sono in cerca di una vita migliore. Abbiamo cercato di accoglierli, ma il problema va oltre le nostre capacità”, afferma Dabaiba.Res(Res)