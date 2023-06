Cina: antiterrorismo, istituzionalizzato meccanismo di consultazione con Pakistan e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina, Pakistan e Iran hanno tenuto il primo ciclo di consultazioni trilaterali sul contrasto del terrorismo il 7 giugno a Pechino, data in cui hanno convenuto di istituzionalizzare il meccanismo. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna. La Cina è stata rappresentata alla riunione dal direttore generale del dipartimento della Sicurezza esterna del ministero degli Esteri, Bai Tian, mentre per Pakistan e Iran sono intervenuti rispettivamente gli omologhi Abdul Hameed e Seyed Rasoul Mosavi. Le parti hanno avuto un "approfondito" scambio di opinioni sullo stato della sicurezza regionale e sulle modalità più consone per affrontare i crimini transfrontalieri.(Cip)