Decreto Siccità: al via dichiarazioni voto su fiducia in Aula Camera

- Sono cominciate, nell’Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, il cosiddetto decreto Siccità. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 13 giugno.(Rin)