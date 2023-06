Migranti: premier Dabaiba a “Nova”, porremo tema all’attenzione dell’Europa a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia intende portare la questione dei flussi migratori illegali all’attenzione dell’Unione europea alla fine del mese di giugno. Lo afferma il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in un’intervista concessa in esclusiva ad “Agenzia Nova” durante la visita a Roma. “Ieri abbiamo firmato un accordo con l’Italia, nemmeno il vostro Paese è in grado di gestire questo fenomeno”, riferisce il premier dell’esecutivo riconosciuto dall’Onu, in riferimento alla dichiarazione d’intenti per intensificare la collaborazione italo-libica nel campo della sicurezza delle frontiere, rafforzando le azioni di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali che gestiscono il traffico di migranti. “Si tratta prima di un fenomeno prima di tutto nazionale, poi europeo e internazionale”, aggiunge Dabaiba. “Abbiamo concordato con l’Italia di porre il tema all’attenzione dell’Unione europea alla fine del mese. Sarebbe molto importante per noi poter condividere o almeno esporre le nostre preoccupazioni in Europa”, riferisce ancora il premier.(Res)