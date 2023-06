Roma: Diaco-Ferrara (M5S), amministrazione vieti qualsiasi tipo costruzione privata in area ex Snia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribadiamo il nostro netto e deciso no alla costruzione di un polo logistico e a qualunque forma di edificazione privata nell'area ex Snia di Largo Preneste, Municipio Roma V. Lo dichiarano, in una nota, il vicepresidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco e il vicepresidente dell'Assemblea capitolina Paolo Ferrara. "Un intervento di quasi 300.000 metri cubi che avrebbe notevoli impatti sanitari e ambientali sul territorio e che si porrebbe in contrasto con la destinazione a verde e servizi pubblici ribadita da tutti i Piani regolatori approvati per l'area a seguito della definitiva dismissione dell'impianto nel 1954, che vietano qualunque tipo di costruzione privata che possa costituire una minaccia per l'ecosistema e il quartiere. In tal senso, sosteniamo convintamente la richiesta dei comitati di ritirare il permesso a costruire al fine di ristabilire pienamente la destinazione pubblica dell'area, la sua inclusione nella rete ecologica di maggior tutela e l'acquisizione al demanio del lago e delle sue sponde", concludono Diaco e Ferrara.(Com)