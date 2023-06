Milano: a Legnano la polizia arresta un 19 enne per nove furti a negozi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Legnano (MI), ha arrestato un cittadino tunisino di 19 anni, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti penali, ritenuto responsabile di nove furti tentati e consumati ai danni di attività commerciali legnanesi in zona Centro, Mazzafame, Oltrestazione e Legnarello. Le indagini, condotte dai poliziotti dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Legnano, hanno preso il via lo scorso aprile con l’analisi degli interventi delle volanti di via Gilardelli compiuti in occasione delle diverse “spaccate” effettuate tutte in orario serale e notturno: la raccolta delle denunce sporte dai titolari delle attività commerciali derubate e la mappatura degli impianti di videosorveglianza comunali e privati, seguita da un’accurata visione, analisi e comparazione delle immagini registrate hanno permesso di fornire all’Autorità Giudiziaria un solido impianto probatorio documentando la ricostruzione dei singoli episodi, passando dalla descrizione dell’abbigliamento utilizzato dal giovane – che vestiva anche abiti e accessori griffati – allo studio della posizione dei negozi, dall’analisi dell’orario dei furti al modus operandi. (segue) (Com)