Milano: a Legnano la polizia arresta un 19 enne per nove furti a negozi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriore impulso all’attività investigativa è stato fornito dalle evidenze rilevate dalla Polizia Scientifica che, nel corso dei vari sopralluoghi, ha individuato la presenza di impronte di scarpe che gli agenti del Commissariato di Legnano, dall’esame di marca e modello, hanno appurato essere quelle in uso al cittadino tunisino arrestato. In tre episodi il 19enne, immortalato dai sistemi di videosorveglianza, si è avvalso di un tondino in ferro per accedere nei negozi, motivo per il quale è stato indagato anche per il possesso di oggetti atti a offendere. Le indagini hanno consentito alla Polizia di individuare un’altra persona con cui avrebbe commesso due dei furti contestati: si tratta di un cittadino tunisino di 22 anni nei cui confronti la Procura della Repubblica di Busto Arsizio (VA) ha emesso un’ordinanza di misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Legnano. Gli agenti del Commissariato di Legnano hanno notificato al cittadino tunisino l’ordinanza della custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio (VA) dove il 19enne si trovava già per un altro reato per il quale i poliziotti avevano proceduto un mese fa circa. (Com)