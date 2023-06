Trasporto aereo: Deidda (Fd’I), iniziata indagine conoscitiva su continuità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le audizioni delle compagnie Aeroitalia, Ryanair, SkyAlps, Volotea e EasyJet “è iniziata l’indagine della commissione Trasporti sull’esigenza di costruire una vera continuità territoriale aerea a partire dalle Isole, la Sardegna e la Sicilia, ma anche delle altre regioni più periferiche”. È quanto dichiara in una nota Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati. “L’intento della Commissione è far emergere le criticità del sistema dei trasporti aerei come il caro biglietti e la mancanza di collegamenti e trovare le opportune soluzioni. La settimana prossima le audizioni proseguiranno con Enac Roma, Ente nazionale aviazione civile, Aeroporti di Roma, Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa, Aeroporto di Cagliari-Elmas, F2i Ligantia – Aeroporti di Alghero-Fertilia e Olbia-Costa Smeralda, Società Aeroporto Catania Spa, Ges. A. P. Spa, Aeroporto di Palermo, Società Aeroporto Comiso, Airgest - Aeroporto di Trapani, Ast Aeroservizi Spa e Aeroporto di Lampedusa”, aggiunge Deidda. (Com)