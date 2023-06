Violenza donne: Picierno (Pd), serve impegno trasversale, maggiori risorse per case rifugio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure individuate dal governo in tema di contrasto alla violenza sulle donne “procedono nella giusta direzione e rappresentano un primo passo. Purtroppo, però, molto spesso la soluzione non è soltanto nelle norme. Manca, infatti, la formazione adeguata per interpretare quelle norme e per riconoscere la violenza”. Lo ha affermato l’europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno a “Oggi è un altro giorno”, su Rai1, ricordando che "in Europa ogni sei ore una donna è vittima di violenza, mentre in Italia sono 47 le donne uccise da inizio anno”. “Numeri e storie che – ha sottolineato – mostrano come ciò che accomuna le donne non siano la libertà e i diritti, bensì l'essere vittima di violenza. Per questo tutte le donne devono sapere, con grande sicurezza, che esiste un impegno comune e trasversale per annientare questa violenza, per far terminare questa mattanza”. “Ho già lanciato l'idea di un tavolo trasversale sul tema e ho ricevuto una risposta da parte del ministro Roccella”, ha proseguito. “Ora la parte che manca e che mi sentirei di segnalare al ministro Roccella è quella relativa ai finanziamenti. Servono soldi per le case rifugio – ha rimarcato –, altrimenti le donne continueranno a morire. Nella direttiva a cui sto lavorando con tante colleghe al Parlamento Europeo chiediamo che vi sia un posto per una donna, ed eventualmente per i suoi figli, ogni 10 mila abitanti. In Italia copriamo meno del 10 per centio dei posti necessari nelle case rifugio e su questo bisogna lavorare in maniera condivisa". (Rin)