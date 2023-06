Speciale infrastrutture: Italia-Libia, firmate intese nei settori dell’energia, delle infrastrutture e dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Libia hanno firmato una serie di accordi, in occasione degli incontri tra la delegazione italiana guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e quella libica capeggiata dal primo ministro Abdulhamid Dabaiba. In particolare, secondo quanto riferisce il governo di unità nazionale libico (Gun) su Facebook, “le parti hanno firmato protocolli d’intesa nei settori del petrolio e del gas naturale, e per condurre investimenti congiunte in aree offshore, nel bacino del Mediterraneo, e onshore, nel bacino di Ghadames”. Inoltre, le delegazioni italiana e libica hanno firmato protocolli d’intesa riguardanti i settori “dell’interconnessione elettrica, dell’emigrazione e della protezione delle frontiere”, “l’attivazione dei contratti per gli impianti di depurazione” delle acque reflue a Tripoli e Misurata e “un accordo per collegare la Libia all’Italia con un cavo sottomarino” per la trasmissione dei dati internet. L’esecutivo di Tripoli fa sapere che le delegazioni hanno discusso “dei seguiti dei lavori delle Commissioni bilaterali per la revoca dell’embargo aereo a carico dell’aviazione civile libica in Italia, stabilendo anche i tempi” e “dei passi necessari per istituire l’Alto comitato italo-libico”. Secondo il Gun, durante l’incontro, Dabaiba ha sottolineato “la necessità di intraprendere azioni concrete per facilitare la concessione dei visti ai cittadini libici”, evidenziando “l’importanza delle relazioni bilaterali e il sostegno per svilupparle in tutti i campi, al fine di raggiungere gli interessi comuni dei due popoli”. (Lit)