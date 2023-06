Speciale infrastrutture: Sicurezza stradale, Salvini, prevenire ed educare per ridurre stragi al volante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Obbligo di 'Alcol lock' per i conducenti già condannati per guida in stato di ebbrezza: si tratta di un dispositivo, già in uso in altri Paesi europei, che impedisce l’avvio del veicolo se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero. È una delle misure in cantiere che andranno a comporre il nuovo disegno di legge sulla sicurezza stradale. Prevenire ed educare per ridurre le stragi al volante: un impegno a cui tengo molto e che spero trovi il supporto corale di tutte le forze politiche". Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)