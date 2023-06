Speciale energia: Marocco, consumo di benzina diminuito del 6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo nazionale di prodotti petroliferi in Marocco ha raggiunto 11,9 milioni di tonnellate nel 2022, mentre il consumo di benzina è diminuito anno su anno del 6 per cento. Lo ha reso noto ieri il ministero della Transizione energetica e dello sviluppo sostenibile marocchino, in un rapporto presentato in una riunione della commissione parlamentare Infrastrutture, energia, minerali e ambiente. Il consumo marocchino di prodotti petroliferi è aumentato del 6 per cento nel 2022 rispetto al 2021. Il ministero ha affermato che il gas e il butano hanno coperto oltre il 70 percento dei consumi totali di prodotti petroliferi durante il 2022. (Mar)