Speciale energia: Inwit, italiani consapevoli di infrastrutture e di loro potenzialità per crescita Paese

- Il 91 per cento degli italiani è consapevole del valore delle infrastrutture digitali per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese. È quanto emerge dai risultati dell'indagine elaborata dall'istituto Piepoli per Inwit e presentata in occasione del terzo Stakeholder Forum dell'azienda. Secondo il 95 per cento degli intervistati – riferisce una nota – l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese sono aspetti importanti, e per circa un terzo rappresentano una priorità assoluta. L'87 per cento associa la digitalizzazione al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e l'89 per cento percepisce la tecnologia 5G come una grande opportunità. Sempre secondo questa indagine, per il 50 per cento degli italiani il potenziamento delle infrastrutture digitali contribuisce alla riduzione del digital divide, mentre, per il 46 per cento, supporta la trasformazione digitale della Pa. Ormai la connettività è percepita dagli italiani come un diritto che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale (88 per cento). Oltre 6 italiani su 10 sarebbero disposti ad accettare alcuni disagi, pur di avere una connessione di ultima generazione. Solo un intervistato su dieci è consapevole del fatto che, in Italia, i limiti delle emissioni elettromagnetiche prodotte dalle antenne sono più bassi rispetto alla media europea. La maggioranza ritiene infatti che siano in linea (sette su dieci) e due intervistati su dieci pensano che siano più alti. L'indagine è stata elaborata con l'obiettivo di rilevare il livello di conoscenza e la percezione della popolazione italiana rispetto al tema delle infrastrutture digitali, con uno sguardo mirato alla digitalizzazione, al 5G e ai limiti di esposizione elettromagnetica. (Com)